Врач предупредила об опасных причинах появления пробок на миндалинах
По словам Марновой, обычно тонзиллолиты сами выходят из миндалин, когда человек разговаривает, ест или пьет. Если пробка вызывает дискомфорт в виде ощущения инородного тела или неприятный запах изо рта, можно легко надавить на миндалину или несильным напором ирригатора вымыть пробку из миндалины, объяснила она. Если же пробки в горле вызывают длительный дискомфорт, а их удаление на короткое время решает проблему, это может указывать на проблемы с несколькими органами, уточнила Марнова.
Она рассказала, что пробки могут возникать при воспалениях и новообразованиях в носу, проблемах с пищеводом.
«Заброс кислоты из желудка в пищевод, в горло, тоже может давать жалобы на периодические боли в горле, неприятный запах или ощущение инородного тела в горле», — говорит врач.
Отоларинголог добавила, что к пробкам также могут привести кариес или проблемы с деснами.
При этом, подчеркнула она, при наличии пробок не нужны промывания небных миндалин, поскольку они дадут лишь временный эффект, бесполезны также физиотерапия, фитопрепараты и гомеопатические средства.
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