Врач предупредила об опасных причинах появления пробок на миндалинах

Пробки, образующиеся в углублениях небных миндалин, которые также называют тонзиллолитами, могут указывать на несколько проблем со здоровьем, рассказала отоларинголог Светлана Марнова.По словам Марновой, обычно тонзиллолиты сами выходят из миндалин, когда человек разговаривает, ест или пьет. Если пробка вызывает дискомфорт в виде ощущения инородного тела или неприятный запах изо рта, можно легко надавить на миндалину или несильным напором ирригатора вымыть пробку из миндалины, объяснила она. Если же пробки в горле вызывают длительный дискомфорт, а их удаление на короткое время решает проблему, это может указывать на проблемы с несколькими органами, уточнила Марнова.Она рассказала, что пробки могут возникать при воспалениях и новообразованиях в носу, проблемах с пищеводом.«Заброс кислоты из желудка в пищевод, в горло, тоже может давать жалобы на периодические боли в горле, неприятный запах или ощущение инородного тела в горле», — говорит врач.Отоларинголог добавила, что к пробкам также могут привести кариес или проблемы с деснами.При этом, подчеркнула она, при наличии пробок не нужны промывания небных миндалин, поскольку они дадут лишь временный эффект, бесполезны также физиотерапия, фитопрепараты и гомеопатические средства.

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