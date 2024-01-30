Специалисты Роспотребнадзора рассказали о смертельно опасной бактерии
По словам специалистов, причиной пневмококковой инфекции является бактерия под названием Streptococcus pneumonia, которая попадает в организм воздушно-капельным путем. В последствии инфекция может перерасти в другие неприятные заболевания, такие как отит, менингит или пневмония.
Несмотря на то, что защитить себя от данной инфекции довольно сложно, существует ряд профилактических средств. В первую очередь, это, конечно же, вакцинация. Помимо этого, специалисты рекомендуют не забывать об употреблении свежих овощей и фруктов, отказаться от алкоголя и табакокурения, а также соблюдать режим сна.
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