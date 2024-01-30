Врач назвал неочевидный симптом сахарного диабета

Недосып, недостаток витаминов, тяжелый день — оправдания, которые мы находим для объяснения типичных симптомов эндокринных заболеваний. В результате обращаемся к врачу в запущенной стадии.«Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы спишете это на сезон, недостаток витаминов или плохое питание. Точно так же происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифичный признак, но он всегда сопровождает эндокринные заболевания», — рассказал эндокринолог Степан Шупарский изданию «Подмосковье сегодня».Одно из распространенных заболеваний, которое не всегда больной замечает сразу, — сахарный диабет.«Если к общей слабости организма добавляются частое мочеиспускание, жажда, зуд тела, это может свидетельствовать о начале развития сахарного диабета», — объяснил врач.Постоянная усталость также может возникать из-за нарушений в работе щитовидной железы. Поэтому эксперт посоветовал не затягивать с обращением к врачу всем, кто столкнулся с резкими изменениями в весе, отеками, проблемами с кишечником.

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