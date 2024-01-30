Врач Баранова рассказала, что высокий сахар нарушает работу сосудов

По словам специалиста, в жизни человека имеется немало провокаторов сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не всегда дело в курении и питании. Сигареты, безусловно, изнашивают сосуды, как обилие трансжиров в составе еды.

Тем не менее, не многие знают о необходимости контроля уровня гомоцистеина, а также глюкозы и инсулина в крови.

«Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов», — отметила врач.

Плюс, такой контроль позволяет предупредить преддиабетное состояние и наступление самого сахарного диабета. Аналогичную важность имеет слежка за уровнем артериального давления. Существенной помощью будет поддержание здорового рациона, отказ от алкоголя и сигарет.

Доктор Баранова рекомендует добавить в повседневную жизнь физическую активность, например, ходьбу. Порядка 10 тысяч шагов в день будут как раз кстати.

Врач-эндокринолог считает, что одним из самых важных факторов сосудов является уровень гомоцестеина.

Гомоцистеин – это распространенная аминокислота в крови. Вы получаете его в основном от употребления мяса. Высокие его уровни связаны с ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокий уровень гомоцистеина является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с низким уровнем витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты, а также с заболеваниями почек. Однако исследования показали, что снижение уровня гомоцистеина с помощью витаминов не снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Существует связь между высоким уровнем гомоцистеина и повреждением артерий. Высокие уровни также могут привести к более легкому свертыванию крови, чем следовало бы. Это может увеличить риск закупорки кровеносных сосудов. Сгусток внутри кровеносного сосуда называется тромбом. Тромб может перемещаться по кровотоку", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .

Оттуда он может застрять в вашем:

Легкие (так называемая легочная эмболия)
Мозг (который может вызвать инсульт)
Сердце (которое может вызвать сердечный приступ)

"Употребление большего количества фруктов и овощей может помочь снизить уровень гомоцистеина. Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, являются хорошим источником фолиевой кислоты", - говорит Гуреева.

Другие хорошие источники фолиевой кислоты включают:

Много сухих завтраков
Обогащенные зерновые продукты
Чечевица
Спаржа
Большинство бобов

Возможно, вам придется увеличить количество витамина B-6 в вашем рационе. К продуктам, богатым витамином B-6, относятся:

Обогащенные хлопья для завтрака
Картофель
Бананы
Фасоль гарбанзо (нут)
Курица

Вам также может потребоваться увеличить количество потребляемого витамина B-12. Хорошие источники витамина B-12 включают:

Молочные продукты
Субпродукты (например, печень)
Говядина
Некоторые виды рыбы

Если у вас высокий уровень гомоцистеина, поговорите со своим врачом о том, как изменить свой рацион.

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