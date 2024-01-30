Врач Баранова рассказала, что высокий сахар нарушает работу сосудов
Тем не менее, не многие знают о необходимости контроля уровня гомоцистеина, а также глюкозы и инсулина в крови.
«Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов», — отметила врач.
Плюс, такой контроль позволяет предупредить преддиабетное состояние и наступление самого сахарного диабета. Аналогичную важность имеет слежка за уровнем артериального давления. Существенной помощью будет поддержание здорового рациона, отказ от алкоголя и сигарет.
Доктор Баранова рекомендует добавить в повседневную жизнь физическую активность, например, ходьбу. Порядка 10 тысяч шагов в день будут как раз кстати.
Врач-эндокринолог считает, что одним из самых важных факторов сосудов является уровень гомоцестеина.
Гомоцистеин – это распространенная аминокислота в крови. Вы получаете его в основном от употребления мяса. Высокие его уровни связаны с ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний.
Высокий уровень гомоцистеина является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с низким уровнем витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты, а также с заболеваниями почек. Однако исследования показали, что снижение уровня гомоцистеина с помощью витаминов не снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
"Существует связь между высоким уровнем гомоцистеина и повреждением артерий. Высокие уровни также могут привести к более легкому свертыванию крови, чем следовало бы. Это может увеличить риск закупорки кровеносных сосудов. Сгусток внутри кровеносного сосуда называется тромбом. Тромб может перемещаться по кровотоку", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .
Оттуда он может застрять в вашем:
Легкие (так называемая легочная эмболия)
Мозг (который может вызвать инсульт)
Сердце (которое может вызвать сердечный приступ)
"Употребление большего количества фруктов и овощей может помочь снизить уровень гомоцистеина. Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, являются хорошим источником фолиевой кислоты", - говорит Гуреева.
Другие хорошие источники фолиевой кислоты включают:
Много сухих завтраков
Обогащенные зерновые продукты
Чечевица
Спаржа
Большинство бобов
Возможно, вам придется увеличить количество витамина B-6 в вашем рационе. К продуктам, богатым витамином B-6, относятся:
Обогащенные хлопья для завтрака
Картофель
Бананы
Фасоль гарбанзо (нут)
Курица
Вам также может потребоваться увеличить количество потребляемого витамина B-12. Хорошие источники витамина B-12 включают:
Молочные продукты
Субпродукты (например, печень)
Говядина
Некоторые виды рыбы
Если у вас высокий уровень гомоцистеина, поговорите со своим врачом о том, как изменить свой рацион.
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