Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться, чтобы похудеть

Для эффективного похудения стоит отказаться от хлебобулочных изделий с высоким содержанием белой пшеничной муки, от картофеля и белого пропаренного шлифованного риса. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. Также, по ее словам, нужно на время исключить из рациона красное мясо.«Это тяжелый для переваривания и усвоения продукт. Если у вас есть лишний вес, значит есть нарушения работы ЖКТ, вероятны проблемы с желчеоттоком. Организм и так перегружен, поэтому на некоторое время следует воздержаться от употребления красного мяса или значительно сократить его употребление», — отметила Стародубцева.Кроме того, специалист посоветовала отказаться от сахара и переработанных мясных продуктов, таких как колбаса, сосиски и т.п. Добавить в рацион следует клетчатку и цельные крупы (гречка, пшено). Не стоит забывать и про чистую питьевую воду. Употреблять ее необходимо из расчета минимум 30 мл на 1 кг веса, отметила врач.До этого Стародубцева говорила, что сбои в организме являются наиболее частой причиной лишнего веса. По ее словам, лишние килограммы отражаются не только на внешнем виде, но и повышают нагрузку на суставы и ведут к нарушению работы эндокринной системы.

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