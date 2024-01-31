Трихолог рассказала, к чему могут привести некачественные шампуни для волос
"Профессиональные шампуни и средства для волос из массмаркета имеют примерно одинаковый состав. Но в качественном шампуне воды порядка 60%, а все остальное – полезные натуральные компоненты, которые деликатно очищают, питают кожу головы и волосы", – отметила она.
По словам специалиста, дешевые шампуни на 80% состоят из воды. Как считает эксперт, стоимость качественного шампуня должна составлять не менее 500 рублей за 200–300 миллилитров. Как она подчеркнула, иногда от последствий применения плохого шампуня не спасет и переход на более дорогие бренды. При кожном заболевании трихолог посоветовала использовать лечебные шампуни, которые можно приобрести в аптеках.
"Но сначала лучше обратиться к дерматологу или трихологу. Специалист назначит курсовое лечение, а потом подберет повседневный шампунь, который подойдет вашему типу кожи", – добавила она.
До этого главврач Центра дерматологии Екатерина Мокина сообщила, что медики советуют мыть голову только шампунем, а не мылом или гелем для душа, поскольку кожа на разных частях тела различается. Эксперт отметила, что не играет роли, из какого ценового сегмента использовать шампуни.
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