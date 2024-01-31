Диетолог Дианова: при отказе от сахара позволительны сухофрукты и другие натуральные сладости

Врач-диетолог Нурия Дианова: к отказу от добавленного сахара в рационе нужно стремиться всем взрослым людям.Диетолог Дианова посоветовала россиянам придерживаться такого рациона питания, в котором отсутствует добавленный сахар, то есть, белый рафинированный сахар, который кладется в продукт при его изготовлении для улучшения вкусовых свойств. Специалист заметила, что когда врачи рекомендуют пациентам отказ от сахара, они имеют в виду именно его добавку извне.«Отказавшись от употребления сахара, человек понизит риски развития сахарного диабета и инсулинорезистентности, а также улучшит тонус и свежесть своей кожи. У женщин чем меньше добавленного сахара в меню, тем они лучше выглядят», - поделилась эксперт с Общественной службой новостей.Дианова обратила внимание на то, что добавленный сахар сегодня используется производителями разных продуктов, включая хлеб, мясные изделия и полуфабрикаты, консервы. Но особенно насыщены им десертные лакомства – конфеты, мороженое, шоколадные батончики, пироги, торты и другие промышленные сласти. Именно от таких продуктов нужно отказаться в повседневном рационе и относиться к их употреблению как к чему-то исключительному (например, есть в небольшом количестве по праздникам).Диетолог Дианова добавила, что многим людям отказ от сахара может показаться тяжелым испытанием, но на самом деле в рационе вполне позволительны сухофрукты и другие натуральные сладости.«Вместо привычных конфет и шоколадок человек может в умеренных объемах есть сухофрукты и прочие натуральные сладости, которые не содержат добавленного сахара. Так сохраняется ритуал поедания сладкого на десерт и при этом можно избежать стрессов и срывов», - уточнила медик.По словам диетолога, чем дольше соблюдается рацион, в котором нет добавленного сахара, тем сильнее человек привыкает к такому питанию. Но даже в том, чтобы иногда съесть конфету или другой десерт из магазина, нет ничего страшного, если в целом питание является достаточно здоровым. Главное – количество сладкого должно быть умеренным, и есть его нужно не натощак, а после основного приема пищи.

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