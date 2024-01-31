Малышева рассказала, чем опасно воспаление сосудов
Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что при васкулите на сосудах человека образуются отверстия. Кровь начинает выпотевать через эти отверстия, что приводит к образованию сыпи на коже. Такую сыпь специалисты называют геморрагической, так как она возникает при наличии мелких очагов кровотечений. Отмечается, что васкулит — это аутоиммунное заболевание, причиной развития которого становится атака сосудов иммунными клетками.
Иммунная система атакует свои сосуды. Это может привести к любым последствиям. Это могут быть кровотечения, могут образоваться аневризмы, и сосуд может разорваться, а могут образоваться тромбы, — заявил он.
В свою очередь Малышева отметила, что пациентов с подозрением на васкулит обычно отправляют сразу к нескольким специалистам. Это обусловлено тем, что методы лечения заболевания зависят от причины его развития.
Генетик Алина Левина ранее рассказала, какие продукты помогают укрепить иммунитет и обеспечить его правильную работу. Она советует добавить в рацион питания продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. К ним относятся рыбий жир, печень трески, моллюски и водоросли.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий