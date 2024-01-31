Терапевт Аксенова объяснила, почему вредно спать на животе

Терапевт Галина Аксенова, объясняя вред позы на животе во время сна, заметила, что в этом случае повышается концентрация молочной кислоты в организме.Врач-терапевт Аксенова констатировала в комментарии:«С точки зрения физиологии спать на животе вредно».Объясняя вред такого положения тела, медик уточнила, что оно требует от спящего на подушке или матрасе человека поворачивать голову – «эта поза неестественна». В таком положении возникают проблемы с кровотоком, от которых страдают сосуды, питающие мозг, кожу головы, лица.Одним из последствий сна на животе могут стать утренние отеки, предостерегла эксперт.Кроме того, спать на животе вредно, из-за того, что это повышает внутриглазное давление. Человек с такой проблемой испытывает перенапряжение глаз, головную боль, телесные боли.«Когда человек спит в позе на животе, у него перенапрягаются мышцы шеи и поясницы, что приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли», - поделилась терапевт Аксенова.Другим опасным «побочным эффектом» сна на животе является нехватка кислорода, поступающего в мозг. Риск возникновения различных нарушений ЦНС в этом случае становится особенно высоким, а также могут возникать когнитивные отклонения: низкая скорость мыслительного процесса, ухудшение памяти и концентрации, невнимательность, рассеянность.

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