Врач назвал простой продукт, который может замедлить старение организма
В разговоре Воробьев напомнил, что капуста содержит много пищевых волокон, которые помогают организму выводить токсины и отходы, а также ускоряют пищеварение. Кроме того, в капусте есть антиоксиданты, называемые антоцианами, которые могут помочь уменьшить воспаление.
Отмечается, что антоцианы помогают не только при воспалении. Согласно исследованиям, добавление в рацион капусты также снижает риск сердечных заболеваний.
К тому же, обилие фитостеролов (растительных стеролов) и нерастворимой клетчатки в капусте помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Употребление капусты поощряет рост полезных бактерий в желудке, которые защищают иммунную систему. Это особенно актуально для продуктов из ферментированной капусты, таких как кимчи или квашеной капусты.
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