Эндокринолог Александрова: кетодиета и монодиеты могут иметь опасные последствия

Врач-эндокринолог Мария Александрова: эффект от таких диет будет временным, а их последствия могут подорвать здоровье.Эндокринолог Александрова предупредила в интервью «Российской газете», что кетодиета может иметь опасные для здоровья последствия. Из питания, подразумеваемом такой диетой, исключаются углеводы, которые служат организму главным источником энергии. Не получая их, организм перестраивает свои процессы выработки энергии и начинает использовать для ее производства жир. Медик отметила, что последствием такого процесса может стать отравление организма.Мария Александрова заявила:«При кетодиете в большом количестве выделяются кетоновые тела, которые начинают системно отравлять организм и могут привести к необратимым последствиям».Врач-эндокринолог добавила, что данная диета не является результативной, стойкого похудения она не обеспечивает. Когда человек перестает придерживаться этого типа питания, он довольно быстро может вновь набрать вес, иногда даже еще больший.«Также стоит с осторожностью отнестись к любой монодиете. Они бывают кефирными, яблочными, огуречными, рисовыми», - посоветовала специалист.Александрова уточнила, что очень скудный рацион, практикуемый длительное время, способствует дефицитам многих полезных и важных для организма веществ, плохо сказывается на метаболизме, мышцах, костной массе и вдобавок может вести к расстройствам пищевого поведения. Врач подчеркнула: последствия монодиеты иногда приходится исправлять годами.«На диетах из-за низкой энергетической ценности питания вес, действительно, уходит, но при возврате к привычному образу жизни ненавистные килограммы тоже очень легко набираются обратно», предостерегла эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки