Врач Пермикина назвала причины внезапной остановки сердца у мужчин

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире, причем мужчины в возрасте от 30 до 50 лет умирают от них чаще, чем женщины этого же возраста. Об этом предупредила врач-кардиолог Ирина Пермикина.— Как правило, остановка сердца у мужчин старше 40 лет происходит из-за недиагностированной ишемической болезни сердца, — объяснила врач.Пермикина уточнила, что такое сердечное заболевание возникает из-за накопления холестерина, а также ввиду образования атеросклеротических бляшек в артериях сердца. Эксперт добавила, что при разрыве этих бляшек нарушается кровоснабжение сердца и происходит инфаркт миокарда. У мужчин младше 40 лет внезапная остановка сердца чаще случается из-за фибрилляции желудочков, которая может возникать из-за кардиомиопатии.Однако к 60 годам у представителей обоих полов увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Явление связано с тем, что в женском организме снижается выработка эстрогена, тогда как у мужчин в принципе этот гормон вырабатывается в меньшем количестве, чем у женщин. Чтобы защититься от опасных заболеваний сердца, Пермикина рекомендовала регулярно делать ЭКГ или УЗИ сердца, а также сдавать кровь на определение уровня холестерина и глюкозы, передает Lenta.

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