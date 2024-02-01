Врач Мясников: люди с нормальным весом тоже могут болеть диабетом второго типа

Хотя диабет второго типа ассоциируется с тучностью, болеть им могут также люди с нормальным весом, – об этом сообщил врач Александр Мясников.Доктор Мясников проинформировал о том, что развитие диабета второго типа не всегда происходит на фоне избыточного жироотложения – болеть им могут люди с нормальным весом, даже вполне худые.«Конечно, эта болезнь чаще у тех, у кого избыточный вес, метаболический синдром, увеличен объем талии. Но то, что она может развиться только при избыточной массе тела, – это распространенный миф», - констатировал известный российский медик.Обычно диабет второго типа развивается как последствие инсулинорезистентности – невосприимчивости организма к действию инсулина (гормона, ответственного за распределение по клеткам глюкозы, выделяемой в кровь после приема пищи). Инсулин выделяется поджелудочной железой: его здоровая, ненарушенная выработка предотвращает высокие уровни сахара в крови. Но при инсулинорезистентности гормон перестает выполнять свою функцию, и концентрация сахара становится постоянно повышенной. В большинстве случаев к возникновению данного нарушения ведет ожирение, при котором жировая ткань в организме начинает функционировать как отдельный эндокринный орган, продуцирующий гормоноподобные вещества.Но проблемы с выработкой инсулина бывают обусловлены генетической предрасположенностью. Вероятность такого сценария увеличивается при наличии близких родственников – отца, матери, бабушки или дедушки с диабетом.Что еще может влиять на появление заболевания у людей с нормальным весом – это низкий уровень физической активности, постоянный стресс, проблемы с ночным сном, несбалансированное питание.

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