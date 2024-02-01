Врач Пермикина объяснила причины проблем с сердцем у мужчин после 40 лет

Врач-кардиолог Ирина Пермикина: серьезные проблемы с сердцем у мужчин после 40 лет возникают чаще чем у женщин.Врач Пермикина обратила внимание на то, что мужчины достаточно рано подвергаются риску опасных кардиопатий – особенно если их образ жизни далек от здорового и наличествует лишний вес. Медик объяснила причины проблем с сердцем у мужчин после 40 лет, одной из них является нехватка гормона эстрогена. У женщин до наступления менопаузы организм активно вырабатывает эстроген, позитивно влияющий на состояние сердечнососудистой системы. Мужчины такой гормональной защитой не обладают.«Мужчины в принципе находятся в зоне риска, так как гормон эстроген у них вырабатывается в меньшем количестве, чем у женщин. При снижении эстрогена резко возрастает риск ишемической болезни сердца», - поделилась ПермикинаКардиолог отметила, что ишемическая болезнь сердца идет рука об руку с такими проблемами как повышенный уровень холестерина и атеросклеротические бляшки в сердечных артериях. Эти нарушения значительно увеличивают риск инфаркта, но что типично – многие мужчины живут с недиагностированной ишемией сердца и другими сердечными отклонениями. Их ранние смерти часто выглядят как внезапные, однако во многих случаях они являются следствием существования мужчин без обследований у врачей и отсутствия терапии, помогающей предотвратить катастрофу.«Как правило, остановка сердца у мужчин старше 40 лет происходит из-за недиагностированной ишемической болезни сердца, которая возникает вследствие накопления холестерина и образования атеросклеротических бляшек в артериях сердца», - заявила Ирина Пермикина.Врач посоветовала мужчинам после 40 лет проходить профилактические проверки своего сердца (ЭКГ или УЗИ). Кроме того, в этом возрасте следует знать свои уровни сахара и холестерина в крови.

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