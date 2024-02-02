Онколог Иванов назвал гипотонию и повышенную тревожность среди признаков рака мозга

Опухоли, затрагивающие центральную нервную систему, вызывают ее истощение, с чем связаны психические нарушения и другие симптомы, сообщил врач-онколог Антон Иванов.Онколог поделился неочевидными симптомами рака головного мозга. Антон Иванов отметил, что такие симптомы проявляются в зависимости от структуры опухолевой ткани, а также от того, насколько крупным является образование и на каком именно участке ЦНС возникает. Среди признаков рака мозга врач назвал повышенную тревожность, подверженность депрессии и другим психическим нарушениям.«Опухоли центральной нервной системы могут вызывать головные боли и головокружения. При гормононеактивных опухолях гипофиза развиваются психические, зрительные, диэнцефальные нарушения. При невриномах у пациентов часто наблюдаются снижение способности различать слова, гипотония, атаксия, тремор, гипестезия в полости носа на стороне поражения», - перечислил медик.Иванов добавил, что в тех случаях, когда опухоли возникают в других органах и, развиваясь, вызывают метастатическое поражение головного мозга, – тоже можно наблюдать астению, повышенную тревожность и депрессию. Это происходит из-за истощения центральной нервной системы под воздействием образований, которые лишают ее необходимых питательных веществ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки