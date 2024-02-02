Доктор объяснил, почему нельзя удалять ушную серу пальцами

Многие слышали, что нельзя чистить уши ватными палочками. Врач Национальной службы здравоохранения Англии Сурадж Кукадия рассказал, что удалять ушную серу запрещено и пальцами.По его словам, уши самостоятельно очищаются. Вместо ватных палочек и пальцев доктор рекомендует просто протирать внешнюю часть уха хлопчатобумажной тканью.Если же возникла серная пробка, нужно обратиться к ЛОР-врачу, который очистит уши с помощью специального прибора.Довольно часто можно увидеть пациентов, у которых сера попала на барабанные перепонки. Это может привести к проблемам со слухом, шуму в ушах и даже головокружению.Врач отметил, что сера помогает предотвратить попадание пыли, бактерий и микробов в ухо, а также защитить кожу ушного прохода от раздражения. Поэтому людям рекомендуется чистить уши только снаружи.

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