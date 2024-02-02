Как быстро избавиться от синяков на лице и теле

Появление синяков на теле бывает очень некстати, особенно, когда предстоит важная встреча и хочется выглядеть привлекательно. Чтобы синяки не рушили ваших планов, воспользуйтесь проверенными методами, которые помогают быстро решить эту проблему.Синяк – результат кровоизлияния под кожей, которое произошло вследствие снижения тонуса сосудов или ушиба. Размер и окрас синяка зависит от степени повреждения. Обычно небольшие гематомы проходят самостоятельно через пару-тройку дней, но когда результат нужно ускорить, приходится задействовать эффективные средства избавления от синяков.Как ускорить заживление синяка на телеВажно! Предложенные ниже способы можно использовать только в том случае, если после появления синяка прошли сутки.Есть несколько методов, позволяющих предотвратить разрастание гематомы:После появления на коже темного пятна приложить к проблемному участку ледяной компресс на 10 минут. Спустя некоторое время процедуру следует повторить.Чтобы ускорить заживление гематомы на ноге необходимо лечь на спину и поднять ногу выше головы, это позволит уменьшить приток крови к поврежденному участку кожи и предотвратить разрастание темного пятна.Избавиться от синюшного пятна на руке поможет йод или мазь с бодягой.Обработать пораженный участок специальной мазью с охлаждающим эффектом, которая поможет быстро снять воспаление и отек.Если после ушиба прошло больше суток, и гематома приобрела яркий оттенок, избавиться от нее можно следующими способами:Прогреть проблемную область теплым компрессом, грелкой или обработать мазью с согревающим эффектом.Если на теле появился синяк с отечностью, нужно принять обезболивающий препарат, который снимает отеки.Обработать кожу мазью с алоэ, K витамином, ананасной вытяжкой или экстрактом арники в составе.Приложить к проблемной зоне луковый компресс, который ускорит заживление гематомы.Как избавиться от синяка на лицеКожа лица более тонкая, чем кожа тела, поэтому на лице синяк может появиться даже от незначительного ушиба. Справиться с гематомой помогут следующие методы:применение специальной мази, лучше с бодягой в составе;прикладывание к проблемной зоне компресса со льдом, луком или сырым картофелем (в последних двух случаях компресс нужно держать минимум 2 часа);обработка поврежденного участка йодом.При острой необходимости гематому можно замаскировать тональным кремом или желтым консилером.Что делать, если появилась гематома под глазом?В данном случае необходимо:приложить к лицу холодный компресс максимум на 15 минут;использовать мазь с экстрактом пиявок или бодягой в составе;приложить к глазу компресс с сырым картофелем.Все эти способы помогут вам быстро избавиться от гематомы и выглядеть привлекательно в любой ситуации.

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