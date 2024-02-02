Ученые объяснили, почему некоторые дети начинают говорить раньше сверстников

Многие родители переживают по поводу того, что их дети начинают говорить позже своих сверстников. Они опасаются, что в таком случае они будут развиваться медленнее других. Однако скорость развития речи – вещь индивидуальная.К такому выводу пришли специалисты Гарвардского университета во главе с Эликой Бергельсон, которые изучили показатели 100 детей, возраст которых не превышал 4 лет. Оказалось, что ни пол ребенка, ни материальное положение его родителей не влияют на развитие речи.К слову, раньше считалось, что именно последний фактор может оказывать серьезное влияние в этом вопросе. Ученые предполагали, что люди с меньшим доходом меньше уделяют внимание своим детям.Единственным же фактором, который помогает детям развивать речь, это постоянное общение с родными и близкими. В семьях, в которых принято много беседовать на различные темы, дети начинают разговаривать заметно быстрее.

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