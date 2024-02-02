До слез: невролог Оськин объяснил, может ли человек умереть от смеха
Смех — это одна из физиологических реакций человека, выражающая веселье, радость, а иногда и другие эмоции. Смеяться считается полезным для здоровья. Но может ли смех быть опасным? Можно ли от смеха, например, умереть?
На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Сергей Оськин, врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Мы смеемся мозгом
«Причина смеха — активность особого отдела (островковой коры) в головном мозге. Он в основном участвует в обработке поступающей извне информации и ощущений тела, — объясняет невролог. — Смех в ответ на эмоциональную реакцию — это признак вегетативного возбуждения островковой коры. А вот смех в результате щекотки связан с правовентральной передне-инсулярной активностью, которая не формируется при других условиях».
Другими словами, мы смеемся мозгом, но на каждый поступающий импульс — ощущение от тела или эмоциональные реакции — мы смеемся по-разному, отмечает врач.
Можно ли умереть, когда смешно до слез
Смех может возникать при серьезных патологиях.
«Неуместный смех может быть у пациентов с инсультом, эпилепсией, опухолями, неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями, спонтанным пневмотораксом», — рассказывает невролог Сергей Оськин. То есть эти болезни способны убить человека, если он не получает необходимую медицинскую помощь.
Но в целом смех сам по себе не может быть непосредственной причиной смерти. Риск умереть от смеха ничтожно мал, резюмирует врач.
Обморок от смеха
Есть такое состояние — геластический обморок (гелос, по др.-гречески ????? — бог смеха). Оно редкое, и еще плохо изучено.
«Человек может смеяться — и вдруг чувствует головокружение, у него краснеет лицо и случается обморок», — продолжает врач. — При этом судорожных движений, автоматизмов, недержания мочевого пузыря или кишечника не наблюдается. После секундных обморочных эпизодов люди приходят в сознание и в этот момент полностью ориентируются».
Многие из переживших такое состояние пациентов впоследствии прошли полное обследование при обмороках без выяснения первичной сердечной или неврологической причины.
«Этот феномен, вероятно, является подтипом доброкачественного обморока, связанного с рефлексом Вальсальвы, при котором в игру вступают вегетативные рефлекторные дуги, что в конечном итоге приводит к временной гипоксии головного мозга», — объясняет врач.
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