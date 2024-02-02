До слез: невролог Оськин объяснил, может ли человек умереть от смеха

Забавные шутки, проделки домашних животных, игры с детьми вызывают у нас улыбку и смех. Почему мы смеемся и правда ли, что от сильного смеха можно умереть? Отвечает врач.Смех — это одна из физиологических реакций человека, выражающая веселье, радость, а иногда и другие эмоции. Смеяться считается полезным для здоровья. Но может ли смех быть опасным? Можно ли от смеха, например, умереть?На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Сергей Оськин, врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Мы смеемся мозгом«Причина смеха — активность особого отдела (островковой коры) в головном мозге. Он в основном участвует в обработке поступающей извне информации и ощущений тела, — объясняет невролог. — Смех в ответ на эмоциональную реакцию — это признак вегетативного возбуждения островковой коры. А вот смех в результате щекотки связан с правовентральной передне-инсулярной активностью, которая не формируется при других условиях».Другими словами, мы смеемся мозгом, но на каждый поступающий импульс — ощущение от тела или эмоциональные реакции — мы смеемся по-разному, отмечает врач.Можно ли умереть, когда смешно до слезСмех может возникать при серьезных патологиях.«Неуместный смех может быть у пациентов с инсультом, эпилепсией, опухолями, неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями, спонтанным пневмотораксом», — рассказывает невролог Сергей Оськин. То есть эти болезни способны убить человека, если он не получает необходимую медицинскую помощь.Но в целом смех сам по себе не может быть непосредственной причиной смерти. Риск умереть от смеха ничтожно мал, резюмирует врач.Обморок от смехаЕсть такое состояние — геластический обморок (гелос, по др.-гречески ????? — бог смеха). Оно редкое, и еще плохо изучено.«Человек может смеяться — и вдруг чувствует головокружение, у него краснеет лицо и случается обморок», — продолжает врач. — При этом судорожных движений, автоматизмов, недержания мочевого пузыря или кишечника не наблюдается. После секундных обморочных эпизодов люди приходят в сознание и в этот момент полностью ориентируются».Многие из переживших такое состояние пациентов впоследствии прошли полное обследование при обмороках без выяснения первичной сердечной или неврологической причины.«Этот феномен, вероятно, является подтипом доброкачественного обморока, связанного с рефлексом Вальсальвы, при котором в игру вступают вегетативные рефлекторные дуги, что в конечном итоге приводит к временной гипоксии головного мозга», — объясняет врач.

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