Желчеотток и женские болезни

Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакициях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.Женщины чаще страдают патологиями желчного пузыря, чем мужчины. Эта тенденция наблюдается из-за гормонального дисбаланса, что вызвано родами, оральными контрацептивами, антибиотиками, колебаниями веса и диетами. Как наладить отток желчи?Отток желчи и женское здоровьеВ сутки организм вырабатывает до 1 л желчи. Это эмульсия, которая выполняет в организме целый ряд задач:Эмульгирование, всасывание жиров для производства гормонов.Всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.Нейтрализация желудочного сока и формирование среды для запуска пищеварительных ферментов.Запуск кишечной моторики: выведение содержимого кишечника (в частности - продуктов детоксификации эстрогенов).Выведение тяжелых металлов.Антибактериальное действие, поддержание микрофлоры кишечника.Антипаразитарное действие.Желчеотток – 3-я фаза детокса: удаление из организма обезвреженных токсичных веществ (для женщин актуальны эстрогены).Нарушенный желчеотток для женщины означает дефицит субстрата для выработки женских гормонов и сложности с их выведением, сбои микрофлоры кишечника, который работает в доминировании эстрогенов.Симптомы застоя желчиЗуд кожных покровов (усиливается вечером и после контакта с водой).Беспокойство, перепады настроения, нарушение сна.Ощущение распирания и боль в области правого подреберья.Желтизна склер глаз, ладоней.Активная пигментация – потемнение кожи.Появление ксантом – утолщенных участков грубой кожи коричневого / желтого оттенка.Появление ксантелазм – образований на веках желтого оттенка.Другие признаки нарушенного оттока желчиСухость кожных покровов.Микротрещины на коже.Появление пигментных пятен.Тошнота после жирной пищи.Плохой аппетит.Метеоризм.Запор.Цвет каловых масс светло-коричневый, серый, белый.Стул близок к жидкому, запах резкий.Нехватка жирорастворимых витаминов.Что поможет процессу оттока желчиСинтез желчных кислот требует энергии, и эти кислоты, выполнив свою функцию, всасываются кишечником и снова транспортируются в печень.Разжижение желчи, обеспечение ее текучести – не единственная задача. Важно нормальное сокращение протоков. Когда на выходе есть спазм, идет нежелательное растяжение стенок желчного пузыря и отток желчи не восстанавливается.Еще один важный вопрос – беспрепятственное попадание желчи в кишечник, которое зависит от спазма сфинктера Одди. Поможет добавка магния и контроль стресса.Митохондриальная энергия обеспечивает выработку желчи и ее выведение. Важно контролировать обеспечение микроэлементами. Также полезно введение карнитина, кофактора-Q10, R- липоевой кислоты.Как запустить отток желчиПить воду (30 мл на кг веса). Полезен стакан горячей воды как желчегонное средство за полчаса до еды.Пищевой протокол включает обилие ценных жиров: масла первого отжима, яйца, орехи, авокадо.Количество потребляемых жиров в расчете 1-1,5гр на 1 кг веса.Рацион - трехразовый. Если вы на интервальном голодании, допустимо употребление костного бульона, Омега-3 и клетчатки между приемами пищи.

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