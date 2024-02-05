Ученая оценила эффективность цветного шума для улучшения сна

Не существует убедительных доказательств пользы сна под звуки белого, коричневого или другого шума. Об этом психолог из Университета Монреаля (UdeM) Джули Кэрриер рассказала на сайте университета.Для борьбы с бессонницей и некоторыми другими расстройствами сна существуют устройства, которые проигрывают белый шум (он объединяет все слышимые частоты), розовый шум (низкие частоты преобладают над высокими) или коричневый шум (низкие частоты имеют еще более высокую энергию, чем в розовом шуме).Как пояснила психолог Кэрриер, мозг реагирует на звук во время сна. Более того, некоторые звуки могут способствовать усилению медленных волн, которые генерирует мозг. Однако это возможно только при очень коротких сигналах, которые ученые в экспериментах проигрывали в определенное время, ориентируясь на активность мозга. Для этого мозг был подключен к аппарату электроэнцефалограммы (ЭЭГ).Воспроизвести эти условия вне лаборатории невозможно. Кроме того, нет надежных доказательств того, что цветной шум может улучшить качество сна, — требуется больше исследований. Успокаивающий эффект от шума может быть полезен для некоторых людей, но в приоритете должны оставаться другие решения, например, когнитивно-поведенческая терапия.

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