Врач Габуев: бананы помогают регулировать давление и полезны для сердечного здоровья

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев: бананы полезны для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы как источник калия, витаминов и клетчатки.Врач Габуев обратил внимание на значительную насыщенность бананов калием – микроэлементом, который активизирует в организме процессы выведения натрия. Высокий уровень последнего вызывает появление отеков и содействует увеличению давления на сосуды крови, в которой задерживается вода. Калий помогает снизить кровяное давление, стимулируя вывод излишков натрия с мочой, ослабляя тем самым напряжение в кровеносных сосудах. Данный микроэлемент в целом позитивно влияет на способность тела поддерживать нормальный уровень жидкости внутри клеток. Вдобавок благодаря калию мышцы и сердце лучше сокращаются, что обеспечивает перекачку крови по всему телу к жизненно важным органам.«Один банан содержит до 9 процентов суточной нормы калия, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Его регулярное употребление может помочь нормализовать артериальное давление», - рассказал медикЧем еще полезны бананы? Как источник калия, они также положительно воздействуют на здоровье почек. Еще содержат клетчатку, фолиевую кислоту и антиоксиданты, такие как витамин С (тоже крайне полезный для сердечного здоровья). Зеленые бананы (особенно предварительно охлажденные) богаты резистентным крахмалом, который не переваривается полностью и содействует снижению уровня сахара в крови. Другой вид клетчатки, присутствующей в бананах, – пектин – улучшает работу пищеварения, избавляет от запоров, дает эффект профилактики рака толстой кишки.Что может быть вредного в бананах. Чем банан спелее, тем больше в нем углеводов, способных повышать уровень сахара в крови. При некоторых заболеваниях их употребление может быть противопоказано или разррешено ограничениями.Особенно вредно есть бананы на пустой желудок, так как при этом произойдет быстрое всасывание большого количества калия. В результате в организме может нарушиться баланс минеральных веществ, что чревато сбоем в функционировании сердечной мышцы.

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