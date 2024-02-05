Названы пять заболеваний, которые можно выявить по сыпи на коже

Ученые из британского Университета Бристоля перечислили пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи, в частности, по характеру высыпаний и пигментации.В первую очередь, исследователи обратили внимание на красную сыпь, или мигрирующую эритему, быстро распространяющуюся по телу. По словам ученых, чаще всего она является признаком болезни Лайма, которая возникает после укуса клещей.Второй вид сыпи – пурпура, или мелкопятнистые капиллярные кровоизлияния. На коже они выглядят как небольшие красные или фиолетовые точки. Появление пурпуры может указывать на проблемы со стенками питающих кожу кровеносных сосудов либо с кровью внутри них. В этом случае речь может идти о дефиците тромбоцитов или распространении инфекции в кровоток.Также опасны и сосудистые звездочки. Они возникают при патологическом расширении капилляров и напоминают паутинки из линий и красных или фиолетовых точек. Причинами могут быть варикозная болезнь, гормональные нарушения, проблемы с микроциркуляцией крови или дефицит витаминов и микроэлементов.Еще одним признаком серьезных заболеваний ученые назвали потемневшие складки на коже, или черный акантоз. Обычно столь сильная пигментация располагается в складках тела, кожа там становится темно-серой и бархатистой. По словам ученых, это явный знак гормональных нарушений, диабета второго типа, опухолевых процессов или токсических влияний.Кроме того, добавили специалисты, при наличии красных пятен на лице при общем синеватом оттенке кожи можно предположить наличие заболеваний сердца, сообщает портал The Conversation.

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