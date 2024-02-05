Диетолог Кабанов: избыток углеводов является одной из главных ошибок в питании

Диетолог Алексей Кабанов назвал ключевые ошибки в питании россиян.Диетолог Кабанов сообщил в комментарии «Российской газете», что для поддержания здоровья и нормального веса необходимо придерживаться рациона, в котором соблюдается баланс главных питательных веществ (это белки, жиры, углеводы). Отсутствие такого баланса является самым распространенным нарушением в питании людей, констатировал эксперт.«В вопросе здорового питания важно придерживаться баланса белков, жиров и углеводов. Однако, опираясь на собственные предпочтения и вкусы, многие значительно ограничивают свой рацион питания», - заметил Алексей Кабанов.По словам диетолога, избыток углеводов является одной из главных ошибок в питании. Вот эти ошибки:Избыточное употребление добавленного сахара;Чрезмерное количество поедаемых животных белков:Нехватка свежих необработанных овощей и фруктов;Недостаток клетчатки;Недостаточное употребление ненасыщенных жиров;Дефицит растительных белков.«Насыщенные жиры содержатся в мясной и молочной продукции, а ненасыщенных много в растительных маслах, фруктах (авокадо), орехах, красной рыбе. Растительные белки содержатся в бобовых и цельнозерновых продуктах», - поделился эксперт.Кабанов добавил, что в рационе современных людей присутствует слишком много продуктов из переработанного мяса промышленного производства и фастфуда, и посоветовал тщательнее контролировать их количество. Специалист предупредил, что перечисленные ошибки в питании значительно повышают вероятность возникновения таких проблем как сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, деменция.

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