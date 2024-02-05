Как правильно промывать нос физраствором: советует лор

Если вас мучат насморк и сопли, промывание действительно способно помочь. Только для этого нужно правильно его провести и убедиться перед процедурой, что противопоказаний нет.Многие люди практически весь холодный сезон ходят с насморком, особенно это касается жителей северных городов с влажным климатом. Иногда настолько привыкаешь к «текущему» носу, что перестаешь принимать его за проблему. И зря.Как быстрый способ избавиться от заложенности носа без капель нередко советуют промывания. Кому они действительно нужны, а кому стоит отказаться от этой процедуры? Разбираемся вместе с врачом-ринологом Анной Никитиной.Нужна правильная доза раствораПромывание носа изотоническим раствором обычно используют как средство от симптомов острого риносинусита, в том числе рецидивирующего. Оно подойдет при насморке во время ОРВИ, при гайморите, аллергическом и вазомоторном рините.Ученые не раз проводили исследования на тему лечения ОРВИ. Эффективность промывания от заложенного носа была неоднократно доказана, но есть нюанс. В таких исследованиях проверяли, насколько работает промывание с помощью большого количества изотонического или гипертонического раствора. А вот промывания малым объемом жидкости, различными аэрозолями морской воды при помощи баллончиков, содержащих 30-150 мл раствора, не имеют доказательной базы.Конечно, подобные процедуры помогают увлажнить слизистую, улучшить работу мерцательного эпителия. Однако они не помогут промыть глубокие отделы полости носа и пазух — и от заложенного носа не спасут.На одно промывание полости носа должно приходиться 200-300 мл раствора, лишь тогда эффект будет заметен.Как правильно промыть носЛучшая система для промывания носа в домашних условиях — лейка. Когда вы используете это устройство, жидкость подается в полость носа самотеком, то есть без давления, что позволяет избежать осложнений, например воспаления среднего уха.Как пользоваться лейкойНаходясь перед раковиной, наклоните голову вбок, чтобы одна ноздря была выше другой, дышите через рот.Приложите кончик устройства к вышерасположенной ноздре таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней.Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание.Наклоните устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать из кончика устройства в носовой ход. Раствор будет вытекать из противоположной ноздри.Прочистите нос и повторите действие с другой ноздрей.После использования промойте устройство прохладной водой и хорошенько его высушите.Готовить или купить?Где достать подходящий раствор? Самый простой способ — использовать обычный физиологический раствор (NaCl 0,9%), который применяют внутривенно. Его концентрация называется изотонической, он повторяет давление в жидкостях нашего организма (0,9%).Когда такой раствор попадает в носовую полость, он удаляет лишнюю жидкость из межклеточного пространства и в итоге убирает отек тканей.Можно ли своими руками сделать такой раствор? Можно, но для этого не подойдет ни кипяченая вода, ни тем более вода из-под крана. Многочисленные статьи в Интернете, в которых советуют брать такую воду за основу, опираются явно не на научную литературу и советы врачей.Лучше всего купить дистиллированную воду и специальные соли для раствора — их можно найти в аптеке. Впрочем, это более долгий путь, чем купить готовое средство.Как использовать такие смеси? Всыпьте морскую соль в лейку, заполните его чистой водой температуры тела до метки и перемешивайте до полного растворения соли. Готово, ваш раствор можно использовать для промывания носа.Страшный случайЖитель Флориды решил как-то промыть нос обычной водопроводной водой и расплатился за это жизнью. Все дело в очень опасном паразите — амебе Naegleria fowleri. Когда этот паразит проникает в наше тело, он провоцирует развитие амебного менингоэнцефалита. Амеба проникает в организм человека через нос, затем в мозг и начинает разрушать ткани, буквально пожирая их.ПротивопоказанияМожно ли использовать промывания для лечения детей? Можно, но только если ребенку исполнилось больше 3 лет. Вот еще несколько противопоказаний к использованию лейки:острый отит и обострение хронического отита;частые носовые кровотечения;доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа;полная непроходимость носовых ходов.

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