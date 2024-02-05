Кардиолог Тубылова: учащенный пульс и отеки могут указывать на слабое сердце

Кардиолог Наталья Тубылова: если пульс учащается вне связи с физическими нагрузками, следует обратиться к врачу и проверить сердце.Кардиолог Тубылова проинформировала о том, какие изменения в состоянии организма могут указывать на слабое или больное сердце. Одним из них, по словам врача, является учащенный пульс, возникающий у человека в обстоятельствах, не связанных с волнением или физическим напряжением.«Учащенное сердцебиение обычно бывает при сильном волнении или потрясении. Но если пульс учащен, однако не было физических нагрузок или стресса, следует проконсультироваться с врачом», - рассказала Тубылова «Вечернему курьеру».Также кардиолог назвала тревожным сигналом то, что частый пульс, ускоряющийся после физнагрузок, слишком долго не нормализуется.Кроме того, при ослаблении сердца часто ощущается боль в области груди – она может указывать на ишемическую болезнь сердца, которая значительно повышает вероятность возникновения инфаркта миокарда. Данная патология обычно развивается как последствие атеросклероза, закупорки сосудов холестериновыми бляшками.Наталья Тубылова обратила внимание на то, что слабое сердце способствует нарушениям дыхания – при этом как правило возникает эффект одышки, поверхностного дыхания, невозможности совершать полноценные глубокие вдохи.«Помимо этого на заболевания сердца могут указывать отеки на ногах. Это могут быть проблемы с венами, а может быть признаком сердечной недостаточности», - прокомментировала кардиолог.

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