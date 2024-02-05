«Известия»: врачи назвали мясо, овощи и фрукты в числе канцерогенных продуктов

Врачи рассказали об опасности употребления канцерогенных продуктов.Медики предупредили о том, что употребление некоторых продуктов может способствовать развитию рака – данный эффект связан с наличием в них канцерогенов.«Частое употребление канцерогенных продуктов может привести к развитию рака желудка», - сообщил об этом «Известиям» онколог Руслан Басанов.По словам специалиста, канцерогены являются химическими соединениями, влияющими на целостность ДНК и вызывающими повреждения, которые нарушают нормальные процессы клеточного деления и ведут к возникновению злокачественных опухолей. Один из способов, которым канцерогены проникают в организм, – это употребление пищи.«Употребление канцерогенных продуктов не всегда приводит к раку. Они становятся более опасными в зависимости от вашей генетики и того, сколько и как часто вы их едите. Например, если есть жареное мясо не раз в неделю или две, а каждый день, вы повышаете риск», - уточнила врач-диетолог Марьяна Джутова.В свою очередь, терапевт Варвара Рубан проинформировала о других продуктах, чье употребление каждый день значительно повышает вероятность заболеть раком. Вот их список:Алкоголь;Красное и переработанное мясо;Некоторые овощи и фрукты;Копченые продукты;Соленья;Готовые соусы;Маргарин и спред;Сладкие газированные напитки.Медик констатировала, что наиболее опасным из этого списка канцерогенов является алкоголь: его токсичное действие на организм способствует развитию рака желудка, рака пищевода, а также злокачественных опухолей в других органах желудочно-кишечного тракта.«Красное мясо тоже приносит вред, если есть его слишком часто. При расщеплении мяса в ЖКТ образуются нитросоединения, которые воздействуют на слизистую кишечника, – это может привести к новообразованиям (у мужчин еще и возникает риск развития опухолей простаты)», - дополнила эксперт.Объясняя, почему овощи и фрукты были названы в числе канцерогенных продуктов, врач отметила, что таковыми их делает использование удобрений, содержащих нитраты. Вдобавок многие плоды для увеличения срока хранения обрабатываются химическими составами, которые могут негативно влиять на работу ЖКТ.

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