Мужчин предупредили о риске развития некоторых заболеваний зимой

Переохлаждение снижает иммунитет и, как следствие, может стать косвенной причиной развития простатита, предупредил уролог клиники «Евроонко» Михаил Странадко.

По словам Странадко, зимой мужчины чаще всего заболевают циститом и пиелонефритом. Воспаление мочевого пузыря и почек провоцируют бактерии, но триггером для развития инфекций становится переохлаждение.

«Когда кровеносные сосуды сужаются из-за переохлаждения, ослабляется кровоток, а вместе с ним и поступление кислорода к органам и тканям. Возникающий недостаток кислорода снижает устойчивость тканей организма к инфекции. При этом опасной считается температура ниже плюс десяти градусов», — объяснил уролог.

Также зимой мужчины подвержены риску развития простатита из-за переохлаждения, продолжил врач. Простатит может быть вызван как переохлаждением, так и инфекциями, распространившимися из других органов мочеполовой системы в простату, продолжил собеседник.

«Чтобы избежать цистита и воспаления предстательной железы, необходимо избегать переохлаждения, одеваться по погоде, не допускать промокания ног, не сидеть на холодном полу и не ходить по нему босиком», — подытожил врач.

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