UNSW: Депрессия и дефицит B12 способны вызвать псевдодеменцию
Специалисты Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) рекомендуют при появлении подобных проявлений оперативно обращаться за медицинской помощью. Только врач, и то после детального изучения всех симптомов, может поставить диагноз. Ведь трудности с запоминанием недавних событий, путанность речи и ряд других проявлений с частичной утратой памяти могут быть как проявлениями депрессии, так и маркерами начинающейся деменции.
Есть и промежуточное состояние, так называемая псевдодеменция. Это глубокая депрессия у людей пожилого возраста, которая заметно нарушает их умственную работу. Но это состояние, в отличие от истинной деменции, можно лечить, - утверждают эксперты UNSW.
Одной из причин нарушений функций головного мозга ученые называют дефицит в организме витамина В12, а также провокаторами могут стать снижение концентрации гормонов, что вырабатываются щитовидной железной (гипотиреоз), инфекции мочевыводящих путей, некоторые лекарства и отдельные виды онкологии.
Разобраться поможет опытный специалист. И даже ему нужна помощь, на приеме желательно быть кому-то из членов семьи заболевшего, чтобы объективно оценить симптоматику.
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