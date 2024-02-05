UNSW: Депрессия и дефицит B12 способны вызвать псевдодеменцию

Некоторые состояния, связанные с проблемами с памятью или утратой интереса к ранее приятным делам сложно диагностировать. Они могут быть первыми признаками деменции, а могут стать проявлениями таких недугов как гипотиреоза, депрессии или возникать на фоне дефицита витамина В12.Специалисты Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) рекомендуют при появлении подобных проявлений оперативно обращаться за медицинской помощью. Только врач, и то после детального изучения всех симптомов, может поставить диагноз. Ведь трудности с запоминанием недавних событий, путанность речи и ряд других проявлений с частичной утратой памяти могут быть как проявлениями депрессии, так и маркерами начинающейся деменции.Есть и промежуточное состояние, так называемая псевдодеменция. Это глубокая депрессия у людей пожилого возраста, которая заметно нарушает их умственную работу. Но это состояние, в отличие от истинной деменции, можно лечить, - утверждают эксперты UNSW.Одной из причин нарушений функций головного мозга ученые называют дефицит в организме витамина В12, а также провокаторами могут стать снижение концентрации гормонов, что вырабатываются щитовидной железной (гипотиреоз), инфекции мочевыводящих путей, некоторые лекарства и отдельные виды онкологии.Разобраться поможет опытный специалист. И даже ему нужна помощь, на приеме желательно быть кому-то из членов семьи заболевшего, чтобы объективно оценить симптоматику.

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