The Conversation: названы заболевания, на которые указывает плохое состояние кожи

Кожа является важным индикатором состояния здоровья человека. Британские ученые из Университета Бристоля рассказали для портала The Conversation о том, какие основные заболевания можно диагностировать по состоянию кожи.Одним из признаков болезней сердца являются красные пятна на лице, напоминающие по форме бабочку. Также о подобных диагнозах говорит покраснение щек в сочетании с синюшностью остальных покровов лица.А красная сыпь, или мигрирующая эритема — отличительный признак болезни Лайма, возникающей после укуса клещей. Эритема отличается постоянным ростом в размерах и одновременным разрешением гиперемии в центре.Еще один вид сыпи — пурпура, то есть, капиллярные кровоизлияния в форме маленьких фиолетовых или красных точках. Она сигнализирует о проблемах со стенками капилляров или даже с состоянием крови внутри них, например, с дефицитом тромбоцитов.О проблемах кровообращения рассказывают сосудистые звездочки, «паутинка» из расширенных капилляров красного или фиолетового цвета.Потемневшие складки кожи — черный акантоз — вызываются гормональными нарушениями, диабетом второго типа, опухолями или отравлениями.

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