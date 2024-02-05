The Conversation: названы заболевания, на которые указывает плохое состояние кожи
Одним из признаков болезней сердца являются красные пятна на лице, напоминающие по форме бабочку. Также о подобных диагнозах говорит покраснение щек в сочетании с синюшностью остальных покровов лица.
А красная сыпь, или мигрирующая эритема — отличительный признак болезни Лайма, возникающей после укуса клещей. Эритема отличается постоянным ростом в размерах и одновременным разрешением гиперемии в центре.
Еще один вид сыпи — пурпура, то есть, капиллярные кровоизлияния в форме маленьких фиолетовых или красных точках. Она сигнализирует о проблемах со стенками капилляров или даже с состоянием крови внутри них, например, с дефицитом тромбоцитов.
О проблемах кровообращения рассказывают сосудистые звездочки, «паутинка» из расширенных капилляров красного или фиолетового цвета.
Потемневшие складки кожи — черный акантоз — вызываются гормональными нарушениями, диабетом второго типа, опухолями или отравлениями.
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