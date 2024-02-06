Невролог Сутормин: инсульты стали чаще случаться у людей 30-40 лет

Невролог Максим Сутормин: инсульты за последние годы стали более «молодыми».Невролог Сутормин проинформировал о том, что инсульты стали чаще случаться у людей 30-40 лет.«Инсульт молодеет, это факт. Последние года два наблюдается такая тенденция. Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления. Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас был обычной ситуацией инсульт в 80-90 лет», - поделился медик.Сутормин добавил, что подверженность инсульту в молодом возрасте тесно связана с такими проблемами как аритмия (нарушение сердечного ритма) и образование бляшек в брахицефальных артериях. Выявить данные нарушения можно при прохождении профилактических обследований, диспансеризации. Невролог посоветовал россиянам обязательно проходить такие проверки.Что также важно – это вовремя выявлять имеющиеся хронические заболевания и контролировать их. Речь идет о гипертонии, сахарном диабете и нарушениях обмена веществ, болезнях щитовидной железы и других эндокринных патологиях. Их наличие повышает риск возникновения нарушений, ведущих к развитию инсульта.Помимо того, для защиты от преждевременных инсультов необходимо придерживаться правильного питания, не допускать ожирения, поддерживать необходимый уровень физической активности, не курить, минимизировать потребление алкоголя.Каким бывает инсульт? Инсульт – это нарушение кровообращения головного мозга, ведущее к гибели его клеток и повышающее риск смертельного исхода для пострадавшего человека. Различают ишемический и геморрагический инсульты: в первом случае причиной становится закупорка тромбом мозговой артерии, во втором – разрыв сосуда с последующим кровоизлиянием в череп и развитием гипоксии мозга.

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