Специалист рассказала, как врачи ставят диагноз «ожирение»
Новые клинические рекомендации при постановке диагноза акцентируют внимание на наличии осложнений и сопутствующих заболеваний. Осложнения ожирения могут включать заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет II типа и другие. Пациентам с высоким риском осложнений может быть назначено лекарственное или оперативное лечение.
Лечение ожирения является сложным из-за его хронического характера. Однако комплексные программы, включающие диетотерапию и физические нагрузки, позволяют многим пациентам удерживать сниженную массу тела на долгосрочной основе. При мультидисциплинарном подходе эффективность лечения значительно повышается.
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