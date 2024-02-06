Доведет до диабета, сепсиса и гипертонии: назван опасный способ чистить зубы

К гигиене полости рта нужно подходить с умом, иначе даже такая полезная и важная привычка может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.С самого детства нас учат регулярно чистить зубы. И это правильно, в противном случае придется их потом долго и довольно дорого лечить в кабинете стоматолога. Для многих часть ежедневной рутины — не только почистить зубы, но и закрепить эффект ополаскивателем. В магазинах есть большой выбор средств на любой вкус: и для свежего дыхания, и для профилактики болезней десен.Но ученые все чаще говорят о том, что ополаскиватели могут на самом деле быть вредны. Например, есть версия, что из-за своих бактерицидных свойств они способны повышать риск опасных для человека болезней и состояний.Мы прекрасно знаем, что использовать антибиотики без назначения врача — плохая идея. И даже когда мы пьем их по рецепту, есть риск, что таблетки нарушат микробиом кишечника. Поэтому многие после курса антибиотиков страдают от несварения и других проблем с ЖКТ.В полости рта тоже есть свой особенный микробиом, и далеко не все из микроорганизмов вредны. Более того, многие бактерии помогают защитить организм от болезней сердца и диабета второго типа.Как отмечает доцент кафедры стоматологического образования и исследований в Плимутском университете Зои Брукс, рот человека наполнен сотнями видов бактерий. И хотя некоторые из них вызывают зубной налет, другие на самом деле очень полезны для здоровья и отвечают за довольно сложные процессы в организме.Например, на нашем языке есть бактерии, которые превращают нитраты из пищи в нитриты. Эти соединения затем в кишечнике преобразуются в оксид азота, который помогает лучше расщеплять сахар в крови.Есть несколько исследований, результаты которых доказали: использование ополаскивателей может провоцировать повышение давления, особенно у тех, кто и так склонен к гипертонии.Исследование, проведенное в Университете Пуэрто-Рико в 2019 году, показало, что люди, которые использовали жидкость для полоскания рта два или более раз в день, имели больший риск развития высокого кровяного давления по сравнению с теми, кто пользовался ею реже.А исследование, проведенное в 2017 году той же исследовательской группой из Пуэрто-Рико, показало, что люди с избыточным весом, использующие безрецептурную жидкость для полоскания рта по крайней мере два раза в день, имели на 50% выше риск развития диабета второго типа в течение трехлетнего периода. И все из-за уничтожения бактерий, которые помогают вырабатывать азотную кислоту.Есть и еще одна причина, почему ополаскиватели могут быть опасны. Исследование 2020 года показало: антисептические жидкости, которые использовали госпитализированные пациенты, могут увеличивать риск смерти от сепсиса.Нельзя отрицать, что и положительный эффект от ополаскивателей есть. Жидкости для полоскания с антисептиками действительно помогают избавиться от зубного налета, который провоцирует кариес и болезни десен. Однако стоматологи советуют все-таки взвешивать все «за» и «против» перед покупкой ополаскивателя

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