Нефролог Елисеев рассказал о распространенных симптомах болезней почек

Болезни почек – распространенные патологии, которые диагностируют у каждого десятого пациента, обратившегося в больницу.Есть несколько симптомов, указывающих на развитие болезни, которые стоит знать, чтобы не упустить начало заболевания, рассказал врач-нефролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Михаил Елисеев.Например, среди неочевидных симптомов врач назвал одышку при физической нагрузке и гидроторакс в покое. Сухость кожи, зуд, слабость и усталость, металлический привкус во рту, проблемы со сном также относятся к признакам развития болезней почек.Боли в спине в районе почек – это уже очевидный симптом, который требует обращения к врачу. При этом возможна иррадиация боли в низ живота, в пах.«Дизурия, которая чаще всего проявляется болью, учащением позывов к мочеиспусканию, затруднением мочеиспускания, также указывает на патологии почек», - рассказал врач.Кроме того, стоит обратить внимание на цвет мочи, отеки конечностей и лица, вызванные снижением скорости клубочковой фильтрации почек, из-за чего происходит задержка воды в организме.

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