«РГ»: сахар назван в числе продуктов, из-за которых быстрее стареет сердце

Сердце способно стареть быстрее всего организма, чему в том числе способствует нездоровое питание.Сердце мужчин и женщин может быть старше их хронологического возраста, об этом сообщила «РГ», ссылаясь на данные CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США). Проводившееся среди американского населения исследование показало, что примерно у каждого второго мужчины и каждой пятой женщины сердце старше их самих на 5 лет, в более редких случаях – на 11 лет.Эти данные прокомментировал сотрудничающий с Кливлендской клиникой кардиолог Викас Сандер. По словам специалиста, сердце начинает стареть быстрее из-за повышенных нагрузок, ведущих к его перенапряжению и износу. В частности избыточную нагрузку на сердце создает лишний вес, который часто бывает обусловлен нездоровыми пищевыми привычками вкупе с малоподвижностью. В числе продуктов, из-за которых быстрее стареет сердце, специалистом был назван сахар.«Соблюдение здорового рациона – это способ ежедневно заботиться о своем сердце. Многие ингредиенты пищевых продуктов могут помочь поддерживать баланс уровня холестерина и артериального давления. Полезное для сердца питание означает употребление большего количества полезных продуктов, таких как цельнозерновые продукты, овощи и нежирный белок. Также следует избегать трансжиров и очень осторожно употреблять насыщенные жиры, соль и рафинированный сахар», - поделился рекомендацией кардиолог.Эксперт добавил, что сердце может преждевременно стареть из-за имеющихся хронических патологий, негативно влияющих на его работу. Об этих болезнях нужно знать и держать их под контролем. В частности, нужно стараться поддерживать в пределах нормы артериальное давление, уровни сахара и холестерина, концентрацию гормонов щитовидной железы. Для этого следует регулярно проходить осмотры, соблюдать предписания лечащего врача. При появлении следующих симптомов нужно незамедлительно обращаться к медикам.Затрудненное дыхание;Внезапная отечность ног;Боль в груди;Необъяснимая усталость;Внезапное изменение толерантности к физической нагрузке;Учащенное сердцебиение;Спутанность сознания;Головокружение.Что также важно для здоровья сердца – быть подвижным и физически активным человеком, не злоупотреблять алкоголем.

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