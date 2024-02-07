Стоматолог Брукс рассказала, как не стоит чистить зубы
Британский стоматолог Зои Брукс из Плимутского университета рассказала Daily Mail, что хлоргексидин, содержащийся в таких средствах для придания дыханию свежести, уничтожает не только вредные бактерии, но и разрушает микробиоту в ротовой полости.
В результате погибают бактерии, которые должны защищать организм от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Также установлена связь между такими ополаскивателями и повышением артериального давления. Как оказалось, они уничтожают бактерии, отвечающие за переработку пищи в нитриты.
«В кишечнике нитриты превращаются в оксид азота. Он обладает способность эффективно расслаблять кровеносные сосуды, тем самым поддерживая кровяное давление на нормальном уровне», - отметила эксперт.
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