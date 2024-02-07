Стоматолог Раевская: зубную пасту с триклозаном лучше не покупать
Стоматолог Раевская объяснила, почему лучше не покупать зубную пасту с триклозаном. Медик напомнила, что изначально данное вещество применялось в качестве пестицида.
«Изначально его использовали в США как пестицид, затем стали активно добавлять в средства бытовой химии. А в начале XXI века триклозан массово вошел в состав средств личной гигиены, таких как мыло, шампуни, гели для душа, дезодоранты и зубные пасты».
Раевская отметила, что в зубную пасту триклозан добавляется как антисептик, уничтожающий патогенные микроорганизмы. Однако его обеззараживающее действие является очень агрессивным, и в результате гибнут не только потенциально болезнетворные, но и полезные микроорганизмы, что способствует развитию дисбиоза в ротовой полости.
«В настоящее время есть более безопасные антисептики в составе зубных паст, например хлоргексидин», - констатировала эксперт.
Также специалист посоветовала с осторожностью пользоваться продуктами гигиены, содержащими парабены, – эти химикаты обладают свойством накапливаться в человеческом организме.
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