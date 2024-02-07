Бег признан идеальным способом сбросить лишний вес
Своими умозаключениями специалисты из университета Йювяскюля поделились с научным изданием Frontiers in Sports and Active Living. По их словам, бег – именно то упражнение, которое позволит понизить массу тела, если говорить о долгосрочной перспективе. Другими словами, результат не будет заметен сразу, но «на длине» бег будет тем фундаментом, который позволит поддерживать физическую форму в отличном состоянии.
Свои выводы исследователи подтвердили благодаря эксперименту, в котором приняли участие добровольцы разных возрастов. Ученые подтвердили, что при беге задействуются не только мышцы ног, но также всего тела, а заодно получают хорошую зарядку сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
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