Самый вредный способ заваривания кофе: из-за него повышается холестерин

Но и отказываться от напитка ученые не советуют: те, кто пьет кофе, живут дольше. Главное — правильно его готовить. Вот как точно не стоит.Чтобы приготовить вкусный кофе, необязательно иметь кофемашину. Можно сварить на плите в гейзерной кофеварке, приготовить кофе в турке, во френч-прессе и даже просто засыпать молотый кофе в фильтр-пакет и залить кипятком.А вот пить растворимый кофе врачи не советуют. Он бесполезен, так как в нем нет того самого бодрящего кофеина, который содержится в оболочке зерна. Зато есть теобромин — вещество, которое расслабляет и усыпляет. Отсюда и странный эффект: выпил кофе — и клонит ко сну.Важны и способы приготовления. Некоторые из них даже вредны для здоровья.Кофе из френч-пресса или сваренный в турке повышает холестерин и риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. К такому выводу пришли ученые из Гётеборгского университета (Швеция).Профессор университета Даг С. Телле еще в начале 90-х открыл, что в кофе есть вещества, которые могут повышать уровень плохого холестерина. Причем в нефильтрованном кофе этих веществ в 30 раз больше, чем в фильтрованном.Чтобы узнать, как нефильтрованный кофе сказывается на здоровье, Телле затеял исследование длиной в 20 лет. В эксперименте участвовали более 500 тысяч норвежцев (Норвегия является ведущей в мире страной по потреблению кофе).Все эти годы добровольцы отвечали на вопросы о своих привычках употребления кофе: сколько и в какое время пьют, как готовят. Кроме того, участники сообщали о своем давлении, уровне холестерина и других важных деталях.В результате у любителей фильтрованного кофе риск преждевременной смерти оказался ниже на 15%. А самый низкий уровень смертности зафиксирован в группе, которая употребляла до четырех кружек кофе в день. При этом в группе добровольцев, которая вообще не пила кофе, уровень смертности был выше.«Те, кто пьют фильтрованный напиток, чувствуют себя немного лучше, чем те, кто вообще не пьет кофе. И этот факт не может быть объяснен возрастом, полом и образом жизни», — говорит в исследовании Телле.Однако среди добровольцев, которые пили нефильтрованный кофе, уровень преждевременной смерти был выше, чем среди любителей фильтрованного напитка и противников кофе. Особенно это отразилась на мужчинах от 60 лет и старше. Профессор связывает это с повышением уровня холестерина от нефильтрованного кофе.Вред от кофе из турки и френч-пресса подтвердило и другое исследование. В 2000 году ученые из Университета Неймегена (Нидерланды) набрали 64 добровольца без жалоб на здоровье. В течение двух недель одна группа должна была ежедневно выпивать 1 литр нефильтрованного кофе, а вторая группа вместо кофе пила молоко, бульон, чай и какао.В итоге 1 литр нефильтрованного кофе в день в течение двух недель значительно повысил концентрацию гомоцистеина в плазме крови — с 12,8 до 14,0 мкмоль/л. Избыток же гомоцистеина опасен тем, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек и тромбов, а также к повреждению стенок сосудов. Это, в свою очередь, может закончиться инфарктом либо инсультом.«Повышенная концентрация гомоцистеина в плазме является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдательные исследования сообщили о связи между потреблением кофе и концентрацией гомоцистеина в плазме», — приходят к выводу авторы исследования.Так что гадать на кофейной гуще не стоит — можно нагадать проблемы с сердцем. А чтобы снизить вред от кофе из френч-пресса и турки, пропускайте готовый напиток через бумажные фильтр-пакеты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки