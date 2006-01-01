EI: упаковка продуктов быстрого приготовления содержит токсичные вещества

Ученые из Вашингтонского университета в США обнаружили, что упаковка многих продуктов быстрого приготовления содержит фталаты - вещества, воздействие которых связано с риском преждевременных родов и развитием аутизма и СДВГ у детей. Результаты исследования опубликованы в Environment International (EI). В исследовании использовались данные 1031 американки, которые забеременели в период с 2006 по 2011 год. В течение второго триместра беременности ученые взяли у них образцы мочи для оценки уровней продуктов переработки фталатов.Также участницы предоставили информацию о своих пищевых привычках. Исследователи обнаружили, что ультрапереработанные продукты (фастфуд, блюда быстрого приготовления, мороженое, сладкая пища, мучное) составляли от 10% до 60% рациона участниц (в среднем 38,6%). Каждые 10% увеличения доли ультрапереработанных продуктов в рационе были связаны с повышением на 13% концентрации 2-этилгексила, одного из наиболее распространенных и токсичных фталатов.Ультрапереработанные продукты, по мнению исследователей, изготавливаются в основном из масла, сахара и крахмала. Однако в процессе приготовления, дальнейшей обработки и упаковки они подвергаются изменениям, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Также ученые отметили, что фталаты могут проникать в структуру пищи (например, фастфуда) в результате соприкосновения с латексными перчатками, приборами и инструментами.Отмечается, что воздействие фталатов связывают с риском развития внутриутробных воспалительных процессов. Предыдущие исследования показали, что эти вещества могут увеличить риск преждевременных родов и психических расстройств у детей, таких как аутизм и СДВГ.

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