Врач Королева: молочные продукты провоцируют иммунные реакции в виде разных патологий

Врач-диетолог Маргарита Королева: последствием употребления молочных продуктов могут быть различные аутоиммунные патологии.Врач Королева заявила, что употребление молочных продуктов взрослыми людьми таит в себе определенный риск.«Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты», - сказала медик радио Sputnik.Маргарита Королева уточнила, что молоко по мере увеличения возраста человека может все хуже усваиваться его организмом. Это связно с тем, что с приближением старения пищеварительная система естественным образом снижает свою активность, вырабатывая меньше ферментов, необходимых для расщепления молока. Если при этом человек продолжает активно употреблять молочные продукты, его организм начинает испытывать постоянное напряжение. В результате иммунная система может «взбунтоваться» и отреагировать самым нежелательным образом.Врач Королева предупредила: молочные продукты способны провоцировать иммунные реакции в виде разных патологий.«Организм отвечает иммунной реакцией, которая может проявить себя в виде кожных заболеваний, частых простуд, аутоиммунных патологий щитовидной железы, внутренних органов, суставов».По мнению эксперта, способствовать появлению таких реакций может и то, что сегодня молочные продукты, доступные в магазинах, не являются полностью натуральными и могут содержать нежелательные, потенциально аллергенные компоненты.«Сейчас в хозяйствах используют много различных компонентов для обеспечения роста и сохранности скота, что также влияет на качество продукции», - заявила эксперт.

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