Врач Самсонова назвала 3 правила проветривания комнаты в морозы, о них знают не все

Многие с наступлением зимы наглухо задраивают форточки, не открывают их, боясь сквозняков и простуд. Все зимние месяцы люди проводят в душных помещениях без доступа свежего воздуха. И совершенно напрасно.В зимние месяцы люди делятся на две противоположные категории. Первая — это вечно мерзнущие, которым холодно даже с обогревателями, и открытая форточка для них смерти подобна. Вторая — «Откройте окно, здесь нечем дышать!» и убавляющие регуляторы батарей.Но насколько правы в своих опасениях те, что боятся открытых форточек и сквозняков, и реально ли лучше жить в прохладе? Почему нужно хотя бы пять минут проветривать каждый день, даже в минус сорок на улице? Объясняет Мария Самсонова, врач клиники «АБИА».Дайте хоть глоток«Во многих семьях существует стереотип: открытое окно в холодное время года — это практически прямой путь к простуде или гриппу, — признает врач. — Однако научные исследования и рекомендации врачей говорят об обратном. Более того, именно душные и непроветриваемые помещения повышают риск заражения опасными вирусами, могут провоцировать более тяжелое течение простуды. Но почему? Все просто. Зимой воздух в помещении пересушивается из-за центрального отопления, часто становится перегруженным бактериями, вирусами и аллергенами из-за пребывания в помещении людей, щедро распыляющих свою микрофлору вокруг себя как минимум на метр».От сквозняка не болеют«Различные простудные заболевания — это контакт с вирусами или бактериями, но никак не с воздухом из форточки, — продолжает врач. — Сильно переохладиться, чтобы резко снизить иммунитет и дать волю собственной патогенной флоре, невозможно. Достаточно просто на время проветривания не сидеть прямо под окном или накинуть теплую кофточку, надеть носки, чтобы безопасно проветривать».Более того, сквозняк, если открыть окна в нескольких комнатах сразу, гораздо быстрее выдувает из помещения опасных возбудителей, накопившихся в воздухе, и обогащает его кислородом.«В ситуации длительного пребывания в небольшом помещении закрытые окна и двери только способствуют накоплению вредных веществ в помещениях, что негативно сказывается на здоровье детей и взрослых и может привести к заболеваниям. Поэтому важно проветривать помещения даже в самые холодные зимние дни», — говорит доктор.Три плюса проветриванияМожно выделить несколько основных преимуществ проветривания в морозы.Улучшение качества воздуха. Проветривание помогает избавиться от загрязненного воздуха, который содержит токсины, пыльцу и другие аллергены.Снижение риска заболеваний. Свежий воздух обогащен кислородом и уменьшает концентрацию вирусов и бактерий, что снижает риск респираторных заболеваний.Поддержание здоровья слизистых оболочек. Сухой и нагретый воздух в отапливаемых помещениях может привести к пересыханию слизистых оболочек, что создает более благоприятные условия для проникновения инфекций в организм.Как правильно проветривать в морозыПроветривайте помещения несколько раз в день. Это необходимо, чтобы поддерживать постоянное обновление воздуха.Открывайте окна на короткое время — около 5-15 минут. Этого достаточно, чтобы обновить воздух, но не допустить значительного снижения температуры в помещении.Убедитесь, что вентиляционные системы в вашем доме работают эффективно. Правильный воздухообмен помогает циркулировать очищенному и свежему воздуху и поддерживает здоровье всех членов семьи.Подведем итогиПерегревание воздуха в помещении не предотвращает простуды. Вирусы распространяются лучше в сухом и теплом воздухе.Закрытые окна не защищают от болезней. Наоборот, могут способствовать накоплению вредных веществ, вирусов и аллергенов в воздухе и привести к болезни.«Итак, открыв окно в мороз, вы вовсе не подвергаете себя и свою семью риску простуды. Напротив, проветривание — это один из ключевых шагов для поддержания здоровья ваших близких. Соблюдайте рекомендации по правильному проветриванию, и ваш дом станет более безопасным и здоровым местом для всех», — объясняет врач.

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