Врач Самсонова назвала 3 правила проветривания комнаты в морозы, о них знают не все
В зимние месяцы люди делятся на две противоположные категории. Первая — это вечно мерзнущие, которым холодно даже с обогревателями, и открытая форточка для них смерти подобна. Вторая — «Откройте окно, здесь нечем дышать!» и убавляющие регуляторы батарей.
Но насколько правы в своих опасениях те, что боятся открытых форточек и сквозняков, и реально ли лучше жить в прохладе? Почему нужно хотя бы пять минут проветривать каждый день, даже в минус сорок на улице? Объясняет Мария Самсонова, врач клиники «АБИА».
Дайте хоть глоток
«Во многих семьях существует стереотип: открытое окно в холодное время года — это практически прямой путь к простуде или гриппу, — признает врач. — Однако научные исследования и рекомендации врачей говорят об обратном. Более того, именно душные и непроветриваемые помещения повышают риск заражения опасными вирусами, могут провоцировать более тяжелое течение простуды. Но почему? Все просто. Зимой воздух в помещении пересушивается из-за центрального отопления, часто становится перегруженным бактериями, вирусами и аллергенами из-за пребывания в помещении людей, щедро распыляющих свою микрофлору вокруг себя как минимум на метр».
От сквозняка не болеют
«Различные простудные заболевания — это контакт с вирусами или бактериями, но никак не с воздухом из форточки, — продолжает врач. — Сильно переохладиться, чтобы резко снизить иммунитет и дать волю собственной патогенной флоре, невозможно. Достаточно просто на время проветривания не сидеть прямо под окном или накинуть теплую кофточку, надеть носки, чтобы безопасно проветривать».
Более того, сквозняк, если открыть окна в нескольких комнатах сразу, гораздо быстрее выдувает из помещения опасных возбудителей, накопившихся в воздухе, и обогащает его кислородом.
«В ситуации длительного пребывания в небольшом помещении закрытые окна и двери только способствуют накоплению вредных веществ в помещениях, что негативно сказывается на здоровье детей и взрослых и может привести к заболеваниям. Поэтому важно проветривать помещения даже в самые холодные зимние дни», — говорит доктор.
Три плюса проветривания
Можно выделить несколько основных преимуществ проветривания в морозы.
Улучшение качества воздуха. Проветривание помогает избавиться от загрязненного воздуха, который содержит токсины, пыльцу и другие аллергены.
Снижение риска заболеваний. Свежий воздух обогащен кислородом и уменьшает концентрацию вирусов и бактерий, что снижает риск респираторных заболеваний.
Поддержание здоровья слизистых оболочек. Сухой и нагретый воздух в отапливаемых помещениях может привести к пересыханию слизистых оболочек, что создает более благоприятные условия для проникновения инфекций в организм.
Как правильно проветривать в морозы
Проветривайте помещения несколько раз в день. Это необходимо, чтобы поддерживать постоянное обновление воздуха.
Открывайте окна на короткое время — около 5-15 минут. Этого достаточно, чтобы обновить воздух, но не допустить значительного снижения температуры в помещении.
Убедитесь, что вентиляционные системы в вашем доме работают эффективно. Правильный воздухообмен помогает циркулировать очищенному и свежему воздуху и поддерживает здоровье всех членов семьи.
Подведем итоги
Перегревание воздуха в помещении не предотвращает простуды. Вирусы распространяются лучше в сухом и теплом воздухе.
Закрытые окна не защищают от болезней. Наоборот, могут способствовать накоплению вредных веществ, вирусов и аллергенов в воздухе и привести к болезни.
«Итак, открыв окно в мороз, вы вовсе не подвергаете себя и свою семью риску простуды. Напротив, проветривание — это один из ключевых шагов для поддержания здоровья ваших близких. Соблюдайте рекомендации по правильному проветриванию, и ваш дом станет более безопасным и здоровым местом для всех», — объясняет врач.
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