Невролог рассказала, кто чаще подвержен головной боли

Головная боль напряжения (ГБН), известная также как «шапочка неврастеника», во многом связана с психотипом ответственного человека, рассказала в беседе с KP.RU врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Светлана Сергеева. По ее словам, ГБН является наиболее распространенным видом головной боли.Когда человек очень ответственный, добросовестно подходит к выполнению работы или другого дела и вдруг с чем-то не справляется, то начинает переживать. Появляются различные вегетативные изменения, усиливается сердцебиение, может повышаться давление, увеличивается уровень тревожности. У таких людей чаще всего и развивается головная боль напряжения, — объяснила врач.По ее словам, головная боль напряжения имеет сжимающий и давящий характер, в висках и в области затылка. Пациенты описывают ее как ощущение стягивания вокруг головы наподобие каски. Причиной ее возникновения может быть гиподинамия, переутомление, сидячая работа за компьютером и частые стрессовые ситуации.Также ГБН может развиваться на фоне мышечного напряжения, связанного с длительным вынужденным либо неудобным положением шеи или головы, добавила в беседе с изданием врач-невролог, кандидат медицинских наук Инна Филатова. Она пояснила, что такое болезненное напряжение мышц может возникать при долгой работе за компьютером или за рулем автомобиля.

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