Невролог рассказала, кто чаще подвержен головной боли
Когда человек очень ответственный, добросовестно подходит к выполнению работы или другого дела и вдруг с чем-то не справляется, то начинает переживать. Появляются различные вегетативные изменения, усиливается сердцебиение, может повышаться давление, увеличивается уровень тревожности. У таких людей чаще всего и развивается головная боль напряжения, — объяснила врач.
По ее словам, головная боль напряжения имеет сжимающий и давящий характер, в висках и в области затылка. Пациенты описывают ее как ощущение стягивания вокруг головы наподобие каски. Причиной ее возникновения может быть гиподинамия, переутомление, сидячая работа за компьютером и частые стрессовые ситуации.
Также ГБН может развиваться на фоне мышечного напряжения, связанного с длительным вынужденным либо неудобным положением шеи или головы, добавила в беседе с изданием врач-невролог, кандидат медицинских наук Инна Филатова. Она пояснила, что такое болезненное напряжение мышц может возникать при долгой работе за компьютером или за рулем автомобиля.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Неврология
Добавить комментарий