Врач Елисеев: привкус металла во рту относится к неочевидным признакам больных почек
Врач Елисеев рассказал, что нарушения в работе почек являются широкой распространенной патологией, однако из-за неочевидной симптоматики люди не догадываются об имеющейся проблеме.
«Многие болезни почек изначально протекают практически бессимптомно, и без обследования пациента невозможно сразу поставить точный диагноз, так как по своей симптоматике они похожи на проявления других заболеваний», - объяснил нефролог.
Михаил Елисеев отметил, что к неочевидным признакам больных почек относится одышка, которую можно принять за сигнал других отклонений. Такая одышка ощущается человеком при физических нагрузках, а в тех случаях, когда почечное заболевание ведет к накоплению жидкости в легких (гидроторакс), она возникает и в состоянии покоя.
Также, по словам врача, к неочевидным признакам больных почек относится привкус металла во рту. Его возникновению способствует нарушение кислотно-щелочного баланса в ротовой полости.
Другие нетипичные признаки нездоровых почек:
Повышенная сухость и зуд кожи;
Быстро возникающая усталость, слабость;
Нарушения сна (бессонница, апноэ).
«К более очевидным симптомам болезней почек относятся боль в спине, которая может чувствоваться как с одной, так и с двух сторон от позвоночника (в проекции почек) и возникает внезапно. При этом возможна иррадиация в низ живота, в пах», - уточнил специалист.
Кроме того, на почечную патологию указывают изменения в мочеиспускании: оно может стать более частым или более редким, сопровождаться болевым синдромом. Вдобавок меняется цвет и запах мочи.
Елисеев добавил, что больные почки отражаются на внешнем облике человека, так как способствуют задержке жидкости в тканях организма. В результате возникают отеки, и в том числе отечными становятся лицо и конечности.
Что делает почки больными? На функционировании почек пагубно сказывается недостаточное употребление воды, малоподвижность и постоянное сидение на месте, лишний вес. Одним из самых вредных для почек фактором врачи считают привычку бесконтрольно принимать лекарства, особенно антибиотики и обезболивающие препараты.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Урология
Добавить комментарий