Врач Елисеев: привкус металла во рту относится к неочевидным признакам больных почек

Нефролог и терапевт Михаил Елисеев назвал неочевидные признаки проблем с почками.Врач Елисеев рассказал, что нарушения в работе почек являются широкой распространенной патологией, однако из-за неочевидной симптоматики люди не догадываются об имеющейся проблеме.«Многие болезни почек изначально протекают практически бессимптомно, и без обследования пациента невозможно сразу поставить точный диагноз, так как по своей симптоматике они похожи на проявления других заболеваний», - объяснил нефролог.Михаил Елисеев отметил, что к неочевидным признакам больных почек относится одышка, которую можно принять за сигнал других отклонений. Такая одышка ощущается человеком при физических нагрузках, а в тех случаях, когда почечное заболевание ведет к накоплению жидкости в легких (гидроторакс), она возникает и в состоянии покоя.Также, по словам врача, к неочевидным признакам больных почек относится привкус металла во рту. Его возникновению способствует нарушение кислотно-щелочного баланса в ротовой полости.Другие нетипичные признаки нездоровых почек:Повышенная сухость и зуд кожи;Быстро возникающая усталость, слабость;Нарушения сна (бессонница, апноэ).«К более очевидным симптомам болезней почек относятся боль в спине, которая может чувствоваться как с одной, так и с двух сторон от позвоночника (в проекции почек) и возникает внезапно. При этом возможна иррадиация в низ живота, в пах», - уточнил специалист.Кроме того, на почечную патологию указывают изменения в мочеиспускании: оно может стать более частым или более редким, сопровождаться болевым синдромом. Вдобавок меняется цвет и запах мочи.Елисеев добавил, что больные почки отражаются на внешнем облике человека, так как способствуют задержке жидкости в тканях организма. В результате возникают отеки, и в том числе отечными становятся лицо и конечности.Что делает почки больными? На функционировании почек пагубно сказывается недостаточное употребление воды, малоподвижность и постоянное сидение на месте, лишний вес. Одним из самых вредных для почек фактором врачи считают привычку бесконтрольно принимать лекарства, особенно антибиотики и обезболивающие препараты.

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