Диетолог Мухина рассказала о полезных свойствах бананов

Врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.«Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они ещё содержат антиоксиданты и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.По её словам, если нет проблем с уровнем сахара в крови, то можно съедать до трёх-пяти бананов в день.Ранее врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова предупредила, что некоторые продукты не следует есть на завтрак во избежание негативных последствий для здоровья.

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