Пора убирать снег: врач Симкин предупредил, кому ни в коем случае нельзя махать лопатой

Хоть и наступил последний месяц зимы, снегопады еще будут повторяться на всей территории страны. Врач предупреждает, как правильно махать лопатой, чтобы не погубить сердце и спину, и кому лучше отказаться от таких «тренировок».Если вы молоды и полны сил, уборка снега — не такая уж сложная задача. Максимум, что вам грозит, — усталость. Но людям, у которых есть проблемы с сердцем, сосудами, метаболизмом или скелетом, мышцами, непривычная нагрузка может выйти боком, спровоцировав проблемы.О каких проблемах может идти речь, рассказал Дмитрий Симкин, остеопат, руководитель клиники остеопатии.Это отличная нагрузка«По эффективности и количеству сожженных калорий такое занятие поспорит с полноценной тренировкой из комбинации кардионагрузки и силовых упражнений, — считает Дмитрий Симкин. — Вместе с тем, как и любая физическая активность, уборка снега может как пойти во благо, так и нанести вред. Особенно — здоровью нашей спины. Как минимизировать риски?»Выбираем лопатуМагазины и маркетплейсы продают лопаты разных моделей. Они отличаются габаритами, материалами, формой, дополнительными опциями вроде второй рукоятки на ручке.«Не стоит выбирать слишком большие лопаты, — предупреждает остеопат. — Иначе рано или поздно вы поддадитесь соблазну набрать слишком много снега зараз, за что спина едва ли скажет вам спасибо. Особенно если снег окажется мокрым и тяжелым. Еще очень важно, чтобы черенок лопаты не был коротким. В противном случае придется слишком низко наклоняться, что даст лишнюю нагрузку на позвоночник».Правильно держим и чередуем нагрузкуПри работе с лопатой одну руку обычно держат на черенке, и с этим проблем обычно не возникает. Другое дело — вторая рука, которую на рукоятку часто кладут по принципу «как удобнее». Вот это уже совсем неправильно: в идеале руку нужно держать не посередине черенка, а ближе к его основанию.«Важно чередовать руки: то левая спереди, то правая. Поработали в одной позиции — смело меняйте на другую. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на спину и руки, поможет избежать переутомления», — советует доктор.Упор на ногиГлавное правило уборки снега — поднимать лопату не спиной, а с помощью ноги.«Слегка согните в колене ту ногу, которую вы ставите вперед, при наборе снега, а при подъеме полной лопаты — разогните, — рекомендует Дмитрий Симкин. — Так основная нагрузка будет приходиться на мышцы ног, а не спину. Наклоны во время работы с лопатой лучше выполнять всем корпусом, спину при этом держать прямой и не сгибать позвоночник. А при сбросе снега — двигаться плавно, без резких поворотов и скручиваний корпуса».Вниманию сердечниковВ дни обильных снегопадов в стационары чаще привозят людей с сердечными приступами, что зачастую связано с уборкой снега около собственного дома или на участке. Особенно осторожными нужно быть людям старше 55 лет, у которых есть гипертония, атеросклероз сосудов и проблемы с сердцем — ИБС, аритмии и т.д.«Людям младше 50-55 лет со склонностью к патологиям сердечно-сосудистой системы тоже нужна разумная осторожность. По данным исследований, молодые и здоровые люди при уборке снега получают объем нагрузки больший, чем при тренировках на беговой дорожке на протяжении часа. Если добавить такие факторы, как холодный воздух, провоцирующий сужение сосудов, уменьшение кровообращения, то это практически идеальные условия для инфаркта», — говорит врач.Кому нельзя убирать снегНагрузки при расчистке и уборке снега достаточно серьезные. Врачи рекомендуют этим людям воздержаться от подобной активности или же выполнять эту задачу очень аккуратно и дозированно, под контролем самочувствия:Пожилым — даже тем, кто не имеет серьезных хронических патологий и хорошо себя чувствует.Людям с избыточным лишним весом, особенно если индекс массы тела превышает 30 единиц.Пациентам, страдающим от различных сердечно-сосудистых патологий, даже при условии приема всех назначенных препаратов и удовлетворительного самочувствия.Курильщикам, особенно с большим стажем курения и имеющим проблемы с дыхательной системой.Людям, которые постоянно ведут сидячий образ жизни и малоактивны на работе и дома.«Риски инфарктов и других осложнений при изменении погоды особенно часты в утренние часы, как раз когда ночной снегопад припорошит дорожки снегом и нужно их убирать, — объясняет врач. — И кроме проблем с сердцем можно получить банальные травмы, поскользнувшись на льду, или переохладиться».

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