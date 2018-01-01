Макароны, известные своей простотой в приготовлении и удобством хранения, часто исключают из рациона из-за содержания углеводов, которые многие считают нежелательными для веса и здоровья. Однако, Эрин Морс, клинический диетолог из Центра здоровья Калифорнийского университета, утверждает, что макароны не следует считать вредной пищей.Исследование 2018 года, опубликованное в журнале Lancet, показало, что умеренное потребление углеводов может продлить жизнь на четыре года по сравнению с низкоуглеводной диетой. Макароны обычно производят из рафинированной муки высококачественных сортов пшеницы, что обеспечивает более высокое содержание белка. К тому же макароны обогащают железом и витаминами группы В, как отмечает Долорес Вудс, диетолог из Хьюстонской школы общественного здравоохранения UTHealth, цитирует эксперта издание Центральная Служба Новостей.В порции приготовленных макарон содержится до 8 граммов белка, 2,5 грамма клетчатки, 26% суточной нормы фолиевой кислоты и 10% суточной нормы железа, при этом калорийность составляет всего 220 калорий. За счет уникальной структуры крахмала и белка в твердых сортах пшеницы макароны обладают низким гликемическим индексом, благоприятно влияя на уровень сахара в крови и вес.Исследования также указывают на положительные аспекты включения макарон в средиземноморскую диету, снижая индексы массы тела и обхват талии. Более того, исследование 2021 года в BMJ Nutrition, Prevention & Healthy показало снижение риска инсульта и сердечных заболеваний среди женщин, регулярно употребляющих макароны.Морс подчеркивает, что макароны могут стать частью здорового питания, особенно если их сочетать с овощами и оливковым маслом, и рекомендует умеренность в порциях для увеличения содержания клетчатки и питательных веществ в рационе. Добавление белка, такого как мясо, птица, рыба, фасоль или тофу, может сделать блюдо более питательным.Выбор соусов с низким содержанием натрия также важен для здоровья. Например, томатный соус может считаться порцией овощей, но следует обращать внимание на содержание натрия в консервированных продуктах. Соусы с низким содержанием натрия, как показывает тестирование, могут значительно сократить потребление натрия и способствовать здоровому питанию.

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