Daily Mail: хлоргексидин в ополаскивателях для рта повышает давление

Многие используют жидкость для полоскания рта в своем ежедневном рутинном уходе за зубами. Она помогает освежить дыхание и предотвратить кариес. Однако последние исследования указывают на то, что это привычное средство может быть не так безопасно, как кажетсяНовые данные свидетельствуют о связи антисептической жидкости для полоскания рта с повышенным риском высокого кровяного давления и других заболеваний. Это может быть связано с бактерицидными свойствами этих жидкостей.Исследования показали, что антисептики могут уничтожать полезные бактерии в рту, которые защищают нас от различных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа.Доктор Зои Брукс из Плимутского университета, которая возглавила исследование влияния жидкости для полоскания рта на микробиом полости рта, объясняет, что рот населен множеством бактерий, некоторые из которых играют ключевую роль в нашем здоровье. Например, некоторые бактерии помогают превращать нитраты из пищи в азот, который важен для нашей крови.Однако это не означает, что вам совсем не следует пользоваться жидкостью для полоскания рта. Доктор Брукс указывает, что эти жидкости могут помочь в борьбе с зубным налетом и кариесом.Но не стоит забывать о возможных негативных последствиях. Хлоргексидин, который часто присутствует в таких жидкостях, может уничтожать множество различных видов бактерий, в том числе и полезные. Это может нарушить баланс микробиома полости рта и повлиять на общее здоровье.Таким образом, решение о том, использовать ли жидкость для полоскания рта, должно быть индивидуальным. Важно взвесить плюсы и минусы, а также проконсультироваться с врачом или стоматологом, чтобы определить, что подходит именно вам.

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