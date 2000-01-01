Ученые оценили шансы на выживание во время реанимации при остановке сердца

Шансы человека выжить во время сердечно-легочной реанимации (СЛР) при остановке сердца в больнице быстро снижаются с 22% через одну минуту до менее чем 1% через 39 минут, говорится в исследовании, опубликованном в США.Аналогичным образом, вероятность выписки из больницы без серьезных повреждений головного мозга снижается с 15% после одной минуты сердечно-легочной реанимации до менее чем 1% после 32 минут без сердцебиения.Исследователи говорят, что полученные результаты дают информацию, которая может помочь командам больницы, пациентам и их семьям решить, как долго продолжать реанимацию.Остановка сердца в больнице является распространенным и катастрофическим состоянием неотложной медицинской помощи, при этом только около 25% пациентов доживают до выписки из больницы. Исследования показали, что более длительное время реанимации для пациентов с остановкой сердца в больнице связано с более низкими шансами на выживание, но эксперты не смогли дать конкретных рекомендаций о том, когда следует прекратить реанимацию.Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, исследователи измерили влияние продолжительности сердечно-легочной реанимации (в минутах) на исходы для 348 996 взрослых американцев (средний возраст 67 лет), у которых была остановка сердца в больнице в период с 2000 по 2021 год. Сердечно-легочная реанимация определялась как интервал между началом компрессии грудной клетки и первым возвращением спонтанного кровообращения (ROSC) или прекращением реанимации.Основными показателями, представляющими интерес, были выживаемость до выписки из стационара и благоприятный функциональный исход при выписке из стационара, определяемый как оценка эффективности работы мозга 1 (хорошая мозговая работоспособность) или 2 (умеренная церебральная инвалидность) по 5-балльной шкале.После учета потенциально влияющих факторов, таких как возраст, пол, этническая принадлежность и ряд ранее существовавших заболеваний, результаты показывают, что из 348 996 пациентов 233 551 (67%) достигли восстановления спонтанного кровообращения со средней продолжительностью СЛР 7 минут, в то время как 115 445 (33%) не достигли восстановления спонтанного кровообращения со средней продолжительностью СЛР 20 минут.При продолжительности СЛР в одну минуту вероятность выживания и благоприятного функционального исхода среди пациентов составляла 22% и 15% соответственно. Но по мере увеличения продолжительности сердечно-легочной реанимации вероятность выживания и благоприятного функционального исхода снижалась до менее 1% для выживаемости через 39 минут и менее 1% для благоприятного функционального исхода через 32 минуты.Это результаты наблюдений, и исследователи признают, что они полагались на предположение, что любое прекращение реанимации было уместным. Они также отмечают, что сбор временных переменных во время сердечно-легочной реанимации является сложной задачей, и они не смогли учесть тяжесть основных состояний и качество сердечно-легочной реанимации или постреанимационной помощи в каждой больнице.Тем не менее, они говорят, что это было хорошо спланированное исследование с использованием крупнейшего в мире набора данных об остановке сердца в больницах, что делает результаты актуальными для больниц, намеревающихся улучшить свои показатели реанимации.Таким образом, ученые заключают: «Полученные результаты дают реанимационным бригадам и пациентам представление о вероятности благоприятных исходов.

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