Стоматолог Сингх предупредил о вреде утреннего кофе для зубов

Специалист в области стоматологии Даз Сингх предупредил о вреде утреннего кофе для зубной эмали в интервью . Утверждается, что самый неподходящий момент для чашки бодрящего напитка – сразу после пробуждения.Сингх подчеркнул, что регулярное употребление кофе, особенно перед выполнением утренних гигиенических процедур ротовой полости, может спровоцировать эрозию эмали и образование пятен на зубах. Это связано с кислотной средой кофеина и его низким уровнем pH. Если выпить кофе перед чисткой зубов, может начаться химическая реакция, приводящая к размягчению эмали, что со временем разрушит ее.Кроме того, употребление кофе непосредственно после пробуждения может привести к появлению зубного налета, добавил Сингх. Белки и сахара, содержащиеся в напитке, способствуют размножению бактерий в ротовой полости, что влечет за собой формирование биопленки на зубах и появление неприятного запаха изо рта.

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